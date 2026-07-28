Путін закликав Вірменію провести референдум щодо членства в Євросоюзі

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 27 липня уперше після червневих парламентських виборів поговорив із президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомила пресслужба вірменського уряду, Пашинян закликав Москву вжити заходів у зв’язку із запровадженими Росією обмеженнями на імпорт вірменської продукції. На думку Єревана, ці заходи суперечать двостороннім угодам та правилам Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

У свою чергу Кремль заявив, що Путін «акцентував необхідність проведення у Вірменії у якомога коротший термін загальнонаціонального референдуму про вступ до Євросоюзу або подальше перебування у складі ЄАЕС».

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Згідно з повідомленням уряду Вірменії, Пашинян відповів, що проведення такого референдуму можливе лише після того, як країна подасть офіційну заявку на вступ до ЄС.

Останніми місяцями Росія послідовно розширювала обмеження імпорту вірменської продукції. Під заборону потрапили молочні продукти, овочі, фрукти, квіти, алкоголь, мінеральна вода та рибна продукція. У середині червня Россільгоспнагляд також суттєво розширив список продукції, забороненої до ввезення з Вірменії, включивши до нього близько 130 видів товарів. Це спровокувало протести вірменських фермерів у низці регіонів.