ЄС планує скасувати мита на імпорт більшості продуктів з Вірменії

У межах заходів підтримки Вірменії Європейський Союз має намір скасувати мита на 80% імпорту із цієї країни, оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані 2 липня. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Митами, як пише Bloomberg, не обкладатиметься імпорт свіжих овочів і фруктів, а також алкогольних та безалкогольних напоїв.

Крім цього, Євросоюз виділить Вірменії 52 мільйони євро і надішле до кавказької країни експертів, які допоможуть розширити постачання вірменської продукції до країн ЄС.

Заходи підтримки Вірменії ще мають підтримати країни-члени ЄС та схвалити Європарламент.

У середині червня про плани ЄС звільнити від мит імпорт продукції з Вірменії повідомляло видання Financial Times. Експерти, опитані виданням, тоді вказували, що Вірменія може мати проблеми з перевезенням товарів, які швидко псуються, оскільки в неї немає прямого виходу до моря. Вони також зазначали, що безмитне ввезення вірменських спиртних напоїв, ймовірно, викличе невдоволення виноробів із країн ЄС, насамперед із Франції.

Росія впродовж останніх місяців послідовно забороняла імпорт продукції з Вірменії, у тому числі квітів, мінеральної води, овочів та фруктів. Обмеження, про які оголошувала Москва, запроваджували перед парламентськими виборами 7 червня, а також на тлі спроб Вірменії зблизитися з Євросоюзом. За підсумками виборів Нікол Пашинян зберіг посаду прем'єр-міністра. Через кілька днів після виборів Росія заборонила ввезення з Вірменії всієї підкарантинної продукції.