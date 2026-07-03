У Вірменії обмежили голосування на виборах для громадян, які живуть за кордоном

Національні збори Вірменії в остаточному читанні ухвалили закон про обмеження виборчих прав громадян, які живуть за кордоном, повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода.

Новий закон передбачає, що голосувати на виборах у Вірменії можуть лише ті громадяни, які до моменту публікації списків виборців провели у країні щонайменше рік із двох останніх років. Виняток робиться тільки для осіб, які виїхали на навчання чи в офіційні відрядження.

«За» голосували лише депутати від владної партії «Громадянський договір» і ще один парламентар, який раніше залишив блок «Вірменія».

Опозиційна фракція «Вірменія» експрезидента Роберта Кочаряна заявила про намір звернутися до Конституційного суду й оскаржити законність ухваленої ініціативи.

Декілька громадських організацій різко розкритикували законопроєкт, стверджуючи, що такі законодавчі зміни є антиконституційними і незаконними, ставлять під загрозу демократичні принципи й порушують політичні права громадян.

Минулого місяця у Вірменії відбулися парламентські вибори.

Центральна виборча комісія Вірменії 14 червня оголосила їхні остаточні результати. Владна партія «Громадянський договір» Нікола Пашиняна отримала 49,745% голосів, «Сильна Вірменія» російського мільярдера Самвела Карапетяна – 23,271%, очолюваний експрезидентом Робертом Кочаряном блок «Вірменія» – 9,923%.

Передвиборчий період супроводжувався російськими погрозами і діями, спрямованими на послаблення підтримки прозахідного курсу Пашиняна. Серед них були обмеження щодо вірменського експорту, які продемонстрували залежність країни від доступу до російського ринку, а також погрози президента Росії Володимира Путіна вжити додаткових заходів, що «можуть призвести до втрати щонайменше 14% ВВП Вірменії». Путін навіть завуальовано попередив про можливий «український сценарій» для Вірменії.