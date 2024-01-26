Путін оцінив чисельність військ РФ в Україні у 600 тисяч осіб

Президент Росії Володимир Путін оцінив чисельність російської армії, яка перебуває у зоні бойових дій в Україні, у 600 тисяч осіб. Це – майже половина від штатної чисельності армії РФ, і майже дорівнює офіційно названій кількості контрактників.

На зустрічі зі студентами – учасниками повномасштабного вторгнення РФ Путін заявив, що механізм російської армії в зоні війни потребує постійного «доналаштування», передає російське державне агентство ТАСС.

1 грудня Путін видав указ, який збільшує штатну чисельність військовослужбовців у російській армії на 130 тисяч осіб до 1 320 000, у тому числі 130 тисяч призовників. З його слів випливає, що у зоні бойових дій в Україні перебуває близько 45 відсотків від штатного числа військових РФ.

Насправді відсоток може бути вищим або нижчим: повний штат військ майже ніколи не укомплектований, з іншого боку, штатна чисельність не враховує близько 300 тисяч мобілізованих іншим указом Путіна.

Оцінка Путіна не піддається незалежній перевірці й може відрізнятися від дійсності. Однак, якщо вона є близькою до реальності, то в російському повномасштабному вторгненні в Україну могли брати участь вже більше ніж мільйон осіб.

У грудні телеканал CNN повідомив із посиланням на джерела, знайомі з даними американської розвідки, що Росія могла втратити 315 тисяч військових із 360 тисяч, які брали участь у вторгненні 2022 року.