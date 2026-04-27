Президент Росії Володимир Путін своїм указом 27 квітня відправив Євгена Примакова у відставку з посади голови «Росспівробітництва». Іншим указом Путін призначив керівником агентства Ігоря Чайку – сина колишнього генпрокурора РФ Юрія Чайки. Раніше Ігор Чайка обіймав посаду заступника голови «Росспівробітництва».

Ігор Чайка став відомим після розслідування російського опозиціонера Олексія Навального, яке вийшло у 2015 році. У ньому розповідалося про бізнес та майно Ігоря Чайки та його брата Артема. Після публікації розслідування Росреєстр вніс зміни до інформації про їхнє нерухоме майно: Артем Чайка отримав найменування ЛСДУ3, а Ігор Чайка – ЙФЯУ9. Пізніше Росреєстр перейменував синів Чайки на «значення відсутнє».

2022 року міністерство фінансів США запровадив санкції проти Ігоря Чайки за втручання у внутрішні справи Молдови. У списку санкцій вказали його альтернативне ім’я — шифр ЙФЯУ9.

Євген Примаков – колишній журналіст і депутат Держдуми, а також онук радянського та російського політика та дипломата Євгена Примакова. Примаков-молодший керував «Росспівробітництвом» із червня 2020 року.

«Росспівробітництво» – скорочена назва Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, та міжнародного гуманітарного співробітництва.

Організація працює з 2008 року. Агентство має 87 закордонних представництв у 71 країні світу. Неформально ці представництва називають «Російськими домами».

Одне із завдань відомства – просувати інтереси Росії за кордоном. За підрахунками «Важливих історій», за неповний 2025 рік «Росспівробітництво» витратило на програми для іноземців 412 мільйонів рублів.



