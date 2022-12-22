Путін каже, що звернеться до Федеральних зборів на початку 2023 року

Президент Росії Володимир Путін заявив, що оголосить послання до Федеральних зборів РФ на початку 2023 року.



«Для того, щоб все це виглядало ґрунтовно, фундаментально, потрібен якийсь час і додатковий аналіз того, що відбувається, і того, про що ми говоримо та плануємо на найближчий час. Не буду конкретні дати називати, але у новому році ми це, безумовно, зробимо», – сказав він.

Раніше стало відомо, що Путін може не виступити з посланням до Федеральних зборів цього року – у порушення конституції Росії. Джерело державного російського агентства ТАСС у парламенті РФ відзначило, що до послання потрібно «серйозно готуватися, а до кінця року залишилося замало часу».

Відповідно до конституції Росії, президент зобов’язаний звертатися до Федеральних зборів зі щорічними посланнями про стан справ у країні, про основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Читайте також: «Вперше за 10 років». Розвідка Британії прокоментувала, з чим може бути пов’язане скасування пресконференції Путіна

Перед цим Путін скасував свою традиційну щорічну велику пресконференцію. Щорічної «Прямої лінії», під час якої Путін відповідав на запитання росіян, ймовірно, також не буде: її дати продовжують переноситися. У листопаді видання РБК писало, що в Кремлі ще не визначилися, чи проводитимуть традиційні ефіри з Путіним – на це, серед іншого, впливає хід війни в Україні.