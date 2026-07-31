У столиці запроваджують пересадковий QR-квиток: у КМВА розповіли подробиці

У столиці з 1 серпня запроваджують пересадковий QR-квиток, який буде доступний у застосунку «Київ Цифровий» та терміналах для покупки квитків, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, з цим квитком можна буде здійснювати необмежену кількість пересадок між різними видами міського транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.

«Пересадковий квиток – це рішення, яке працює в багатьох європейських столицях і є стандартом сучасного міського транспорту. Ми послідовно впроваджуємо в Києві найкращі практики прогресивних міст, щоб громадський транспорт був максимально зручним для пасажирів. Один квиток, який дозволяє вільно пересідати між різними видами транспорту, робить щоденні поїздки простішими та комфортнішими», – зазначає Валентин Мондриївський.

Пересадковий QR-квиток можна використовувати в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становить 60 гривень. Після придбання квиток зберігається у застосунку 15 днів, а відлік часу починається лише після першої валідації. Протягом наступних 90 хвилин пасажири можуть здійснювати необмежену кількість пересадок, повторно валідуючи той самий QR-квиток у кожному транспортному засобі або на турнікеті метро.

Під час перевірки проїзду достатньо показати QR-квиток контролеру. На відміну від звичайних QR-квитків, пересадковий не можна передати іншому користувачу.

Раніше, 18 травня, у Київській міській державній адміністрації анонсували, що з 15 липня вартість проїзду в комунальному транспорті Києва зросте майже вчетверо – разова поїздка коштуватиме 30 гривень. Зараз така поїздка на метро, тролейбусі, трамваї чи автобусі коштує вісім гривень.

На сайті Київської міської ради була розміщена петиція з вимогою не допустити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану. Вона набрала необхідні для розгляду шість тисяч голосів.

Аргументуючи заплановане зростання ціни, у КМДА пояснювали, що у новий тариф на проїзд у комунальному транспорті Києва закладені витрати на енергоресурси, паливно-мастильні матеріали, ремонт рухомого складу і конкурентну оплату праці працівників.

В адміністрації зазначили, що в транспортних підприємствах Києва розрахували економічно обґрунтований тариф на 2026 рік, і для проїзду в метро він становить 64,60 грн, а для проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері – 44,14 грн.

Нині вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні, її не переглядали з 2018 року.



