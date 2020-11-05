Рада ухвалила антикорупційну стратегію в першому читанні

Верховна Рада ухвалила в першому читанні внесений урядом проєкт закону про засади державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки. Документ підтримали 320 депутатів.

Проєкт визначає п’ять основних принципів антикорупційної політики.

У документі йдеться, що антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання відповідної державної антикорупційної програми, яка розробляється Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) та затверджується Кабінетом міністрів на термін дії цієї стратегії.

21 вересня 2020 року уряд підтримав розроблену НАЗК Національну антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки.

Розробники вважають, що запропоновані Антикорупційною стратегією заходи допоможуть Україні економити до 200 мільярдів гривень на рік, а очищення від корупції стане позитивним знаком для інвесторів та допоможе збільшити кількість підприємств та робочих місць.