Рада скасувала два засідання через коронавірус в одного з депутатів

Верховна Рада запланувала роботу в комітетах, комісіях і фракціях замість пленарних засідань 21 і 22 травня. Таке рішення пов'язане з виявленням коронавірусу в депутата Олега Мейдича з фракції «Батьківщина». Депутати підтримали його 311 голосами.

Вранці 20 травня депутати від фракції «Батьківщина» не прийшли на засідання парламенту, бо ухвалили рішення про самоізоляцію через виявлений у депутата Мейдича COVID-19.

Як повідомила віцеспікер Олена Кондратюк, фракція вирішила не з'являтися у Верховній Раді, доки її депутати не пройдуть тест на коронавірус і не переконаються, що здорові.

За даними МОЗ, станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За останню добу зафіксовано 354 нових випадки, померли 16 людей, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Раніше цього тижня в Україні фіксувалося зниження кількості нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за попередню добу, станом на ранок 19 травня, нових випадків інфікування було 260.