Рада продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю у розслідуванні катастрофи MH17

Верховна Рада 19 грудня продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю у рамках розслідування катастрофи малайзійського «Боїнгу» на Донбасу у 2014 році.

Це рішення підтримали 324 народних депутати.

Документ, зокрема, дозволить продовжити дію Міжнародної місії захисту розслідування до 1 серпня 2020 року.

Рейс МН17 «Малайзійських авіаліній» прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, коли був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. Загинули всі 298 людей на борту, переважно громадяни Нідерландів.

У червні 2019 року Спільна слідча група висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у причетності до збиття літака рейсу МН17.

Спільна слідча група 14 листопада оприлюднила наступну серію записаних розмов. У них названі прізвища радника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова, міністра оборони Росії Сергія Шойгу, директора ФСБ Олександра Бортникова.

Слідча група також дійшла висновку, що зв’язки лідерів угруповання «ДНР» із офіційними особами Росії не обмежувалися лише військовою підтримкою.