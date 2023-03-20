У Раду внесли подання на призначення трьох міністрів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради кандидатів на посади міністра освіти і науки, міністра стратегічних галузей промисловості і віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністра цифрової трансформації України, повідомив представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук.

На посаду віцепрем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації України пропонують призначити Михайла Федорова, який до сьогодні обіймав посаду віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації.

На посаду очільника МОН пропонують кандидатуру Оксена Лісового – очільника Малої академії наук України, який від початку повномасштабного вторгнення Росії пішов на фронт, водночас продовжуючи дистанційно керувати МАН.

А на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України пропонують Олександра Камишіна – колишнього голови правління «Укрзалізниці».

Раніше сьогодні Верховна Рада звільнила з посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна і з посади віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.