Порошенко закликав Раду невідкладно розглянути зміни до Конституції щодо інтеграції до ЄС і НАТО

Президент України Петро Порошенко просить Верховну Раду невідкладно розглянути проект про зміни до Конституції України щодо інтеграції у Європейський союз та НАТО.

«Конституційний суд відкрив зелене світло на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. Упевнений, рух України в ЄС і НАТО – незворотній. Прошу парламент розглянути це питання невідкладно», – написав президент у Twitter.

Спікер Ради Андрій Парубій доручив парламентському комітету Комітету з питань правової політики в обідню перерву 22 листопада підготувати рішення по цьому законопроекту президента, щоб депутати змогли його розглянути у першому читанні вже сьогодні.

Верховна Рада України 20 вересня направила до Конституційного судузапропоновані президентом зміни до Конституції, що передбачають закріплення курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію.

8 листопада Велика палата Конституційного суду України почала розглядати справу за конституційним зверненням парламенту.

Перед цим прискорити розгляд цього законопроекту Верховну Раду закликав президент Петро Порошенко, який виступав у парламенті зі щорічним посланням.

Після того, як КСУ надасть свої висновки, парламент може ухвалити законопроект у першому читанні не менше ніж 226 голосами, а на наступній черговій сесії – може проголосувати за нього для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно не менше ніж 300 голосів парламентарів.

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Президент Петро Порошенко 3 вересня зареєстрував у Верховній Раді законопроект про зміни до Конституції, які передбачають закріплення європейського та євроатлантичного напрямку розвитку держави.