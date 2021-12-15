Рада ратифікувала угоду України з ЄС про програму «Креативна Європа» до 2027 року

Верховна Рада 15 грудня підтримала ратифікацію угоди з Європейським Союзом про участь України в програмі «Креативна Європа».

За документ проголосували 319 народних депутатів, проти жодного, 22 утрималися.

Законопроєкт презентувала заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва. За її словами, ратифікація дозволить Україні продовжувати брати участь у грантовій програмі Євросоюзу, а українським культурним інституціям співпрацювати з європейськими партнерами.

«Ця програма є найбільшою грантовою програмою ЄС, гранти, які отримують організації в рамках цієї програми, сягають від 200 тисяч до 2 мільйонів євро», – сказала вона.

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Згідно з пояснювальною запискою, підписаною міністром Олександром Ткаченком, Україна бере участь у програмі з 2016 року. Її бюджет на період з 2021 по 2027 року складає 2,4 мільярда євро.

Україна, зі свого боку, згідно з фінансово-економічними розрахунками, до кінця 2021 року матиме сплатити 25,85 мільйона гривень щорічного внеску. У 2022 році внесок становитиме 31 мільйон.

У жовтні 2021 року в межах 23-го саміту Україна–ЄС сторони підписали низку документів, у тому числі – про участь України у програмі «Креативна Європа» (2021-2027).