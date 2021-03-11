На з’їзді суддів у Києві обрали новий склад Ради суддів України

На 18-му з’їзд суддів у Києві обрали новий склад Ради суддів України. Так, членами Ради суддів України за квотою апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення обрано, зокрема, суддів Київського апеляційного суду Тетяну Невідому та Дениса Масенка. До складу Ради суддів України від місцевих загальних судів, зокрема Київського регіону, обрано Олену Журавську – суддю Деснянського районного суду міста Києва та Андрія Потапенка – суддю Ржищевського міського суду Київської області.

Головою новообраної Ради суддів України одноголосно обрано Богдана Моніча – суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду.

На посаду заступника голови Ради суддів України члени Ради обрали Оксану Марченко – суддю Господарського суду міста Києва, посаду секретаря Ради зайняла Олена Журавська.

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Напередодні з’їзд не зміг обрати суддю Конституційного суду за своєю квотою. Тепер має бути оголошений новий конкурс, і процедуру почнуть спочатку.

9-10 березня на з’їзді суддів було обрано також чотирьох членів Вищої ради правосуддя – ними стали суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін, суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Валерій Суховий, суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Інна Плахтій.

9 березня декілька сотень людей зібрались біля «Президент готелю» у центрі Києва, протестуючи проти з’їзду суддів. Акцію під національними прапорами, серед організаторів якої, зокрема, вказані «Автомайдан» і «Центр протидії корупції», назвали «Ні з’їзду суддівської нечесті». У «ЦПК», зокрема, виступили проти обрання членів Вищої ради правосуддя, вказуючи на суспільну незгоду та «застереження міжнарожних партнерів», які наполягають на реформуванні ВРП.

Робота з’їзду суддів у Києві завершується сьогодні.