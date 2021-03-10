З’їзд суддів обрав четвертого члена ВРП за своєю квотою

Делегати 18-го чергового з’їзду суддів обрали суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області Інну Плахтій членом Вищої ради правосуддя (ВРП). Таким чином вона стала четвертим членом ВРП, обраним за квотою з’їзду суддів.

Плахтій у середу склала присягу перед делегатами з’їзду. Вона буде членом ВРП чотири роки, як і раніше обрані з’їздом троє інших суддів.

Напередодні судді Інна Плахтій та Олександр Панасюк набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з’їзд вирішив провести повторне голосування.

9 березня на з’їзді суддів у Києві через голосування делегатів трьома членами ВРП стали суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін, суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Валерій Суховий.

Напередодні декілька сотень людей зібрались біля «Президент готелю» у центрі Києва, протестуючи проти з’їзду суддів. Акцію під національними прапорами, серед організаторів якої, зокрема, вказані «Автомайдан» і «Центр протидії корупції», назвали «Ні з’їзду суддівської нечесті». У «ЦПК», зокрема, виступили проти обрання членів Вищої ради правосуддя, вказуючи на суспільну незгоду та «застереження міжнарожних партнерів», які наполягають на реформуванні ВРП.

Робота з’їзду суддів у Києві триватиме до 11 березня.