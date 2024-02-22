Рада створила ТСК щодо ефективності роботи влади Києва

Верховна Рада погодила створення тимчасової спеціальної комісії (ТСК) щодо дослідження ефективності функціонування місцевої влади Києва. Про це повідомляють низка депутатів – член фракції «Голос» Ярослав Железняк, фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.



За відповідну постанову №10460 проголосували 252 народні депутати.



Очолити цю комісію має депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін – він також був ініціатором цієї постанови.



Відповідно до документа, завданнями ТСК є вивчення поточних питань стратегічного розвитку Києва, зокрема стану розроблення транспортної та містобудівної моделі, встановлення меж міста, затвердження Генплану, відновлення житлового фонду, функціонування об’єктів міської критичної інфраструктури, аналіз проблем та недоліків управління Києвом при виконанні столичних функцій під час воєнного стану, а також аналіз інформації, оприлюдненої у медіа та в інших джерелах щодо нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів під час публічних закупівель.

Київська влада наразі не реагувала на створення цієї парламентської ТСК. Мер міста Віталій Кличко не вперше стикається з критикою на свою адресу з боку представників провладної партії «Слуга народу».

Створення комісії ініціювали на початку лютого. Це відбулося після того, як у грудні у Києві зупинили рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколоґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд».

Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців, ці станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.