Просідання ґрунту над тунелем метро: у КМДА назвали попередню причину

Київська міська державна адміністрація отримала перші попередні висновки фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи щодо причин деформації тунелю між станціями столичного метро «Деміївська» і «Либідська», йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

За даними директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, причиною деформації науковці вказали «неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки та недбале виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження його конструкції».

Як зауважив Кандибор, «саме цей відрізок тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, є шар торфу, дрібного та середнього піску».

Посадовець наголосив, що висновки є попередніми, адже експертне дослідження триває. Проводиться воно на виконання рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Остаточні результати, за словами Кандибора, будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні.

«Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проєктування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати», – підкреслив він.

Серед іншого, повідомляється, що згідно з висновками науковців, комунальне підприємство «Київський метрополітен» виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання й експлуатації перегінного тунелю.

«Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною та дала можливість розпочати встановлення причин аварійної ситуації й виконання відновлювальних робіт», – підсумували у відомстві.

8 грудня в Київській міській держадміністрації повідомили про зупинення руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська». Йдеться загалом про шість станцій. Влада пояснила, що через «нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколоґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з’явився ризик втрати стійкості тунельних споруд». Роботу вказаної ділянки зупинили орієнтовно на шість місяців. Закриті станції працюватимуть лише як укриття під час повітряної тривоги.

Тунелі між станціями «Деміївською» і «Либідською» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках. Станцію «Деміївська», будівництво якої розпочали у 2005 році, відкрили у грудні 2010 року, «Теремки» – у листопаді 2013 року.