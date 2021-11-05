Рада розгляне відсторонення двох депутаток від 5 засідань

Верховна Рада 5 листопада розгляне питання про позбавлення народних депутаток Галини Третьякової зі «Слуги народу» й Ірини Геращенко з «Європейської солідарності» права брати участь у п’яти засіданнях парламенту. Про це йдеться в порядку денному Верховної Ради.

Третьякову хочуть відсторонити за висловлювання про смерть депутата від групи «За майбутнє» Антона Полякова.

Під час засідання Верховної Ради 8 жовтня представники депутатської групи «За майбутнє» заявили, що Третьякова у фракційному чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть члена цієї групи Антона Полякова фразою «одним ворогом менше». У Раді засудили такі висловлювання, сама Третьякова заявила, що це «свобода слова».

Зрештою всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі в пленарних засіданнях на п’ять днів.

Ірину Геращенко, за її словами, рекомендують позбавити права участі у п’яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості з «зеленими чоловічками».

На своїй сторінці у фейсбуці 4 листопада Геращенко заявила, що ініціатива з відстороненням її від засідань є «виключно бажанням зелених чєловєчків закрити рота опозиції».