Верховна Рада відклала розгляд змін до Виборчого кодексу

Верховна Рада відклала розгляд пропозицій президента Володимира Зеленського до Виборчого кодексу. Відповідне рішення ухвалили депутати 5 грудня за пропозицією спікера Дмитра Разумкова.

«Оскільки останні матеріали до питання порядку денного щодо Виборчого кодексу надійшли запізно, пропонується відкласти його розряд», – заявив Разумков під час засідання.

Коли саме планують розглянути президентські пропозиції, спікер не уточнив.

11 липня Верховна Рада попереднього скликання ухвалила в цілому новий Виборчий кодекс, що передбачає систему відкритих списків на виборах до парламенту. Кодекс, як йдеться в одній із поправок, має набрати чинності з 1 грудня 2023 року.

У вересні президент України Володимир Зеленський ветував документ. Він пояснив, що ухвалений кодекс «містить положення, які не відповідають Конституції України, не враховують останні позитивні зміни до виборчого законодавства, спрямовані на його удосконалення, не узгоджуються із законодавчими актами, які є базовими у відповідній сфері, не забезпечують належної регламентації й організації виборчого процесу, ефективного контролю за здійсненням виборчих процедур».