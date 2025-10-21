Рада схвалила збільшення видатків на оборону у держбюджеті-2025

Верховна Рада підтримала одразу за основу та в цілому проєкт закону №14103 щодо збільшення видатків державного бюджету 2025 року на 324,7 млрд грн для сектора нацбезпеки і оборони.

«За» проголосували 297 народних депутатів.

Перед цим Роксолана Підласа повідомила, що бюджетний комітет Ради, який вона очолює, підтримав законопроєкт.

«Закликаю усіх народних депутатів підтримати сьогодні в залі голосування цього законопроекту за основу і в цілому, оскільки 1-2 листопада кошти на виплати грошового забезпечення мають бути перераховані у війська. Затримок за весь час повномасштабного вторгнення не було», – написала вона в фейсбуці.

За її словами, покрити цю суму планується з кількох джерел, зокрема, 295 млрд грн – міжнародна допомога (це 6 млрд євро «безповоротної позички» ERA loans з європейської частки).

«Уряд активно «пушив» на цьому тижні, щоб уникнути затримок зарплат військових. Але паралельно відмовився порізати недолугі видатки типу кешбеків та доріг. Ми подавали такі альтернативні пропозиції. Але Мінфін виступив категорично проти», – прокоментував цю законодавчу ініціативу депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.



