Закон про олігархів передали на підпис Зеленському

Верховна Рада України 5 листопада передала на підпис президентові закон про деолігархізацію (№5599). Про це йдеться в повідомленні на сторінці документу на сайті парламенту.

Напередодні документ підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

19 жовтня парламент розблокував підписання закону про олігархів, не підтримавши 12 проєктів постанов про скасування рішення щодо ухвалення в другому читанні та в цілому цього документу.

23 вересня парламент ухвалив у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№5599).

Його розглядали за спеціальною процедурою і розглянули 13 поправок із поданих більш ніж тисячі.

24 вересня у Раді було зареєстровано 12 проєктів постанов, якими пропонувалося скасувати рішення про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11 з них стали представники фракції «Європейська солідарність», а 12-го – «Опозиційної платформи – За життя».