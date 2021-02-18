Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо спрощення розмитнення «євроблях»

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 4644-д «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України», повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосувало 293 депутати.

Законопроєкт передбачає процедуру доступного розмитнення протягом 180 днів ввезених автомобілів на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року.

«Митне оформлення транспортних засобів (1 транспортний засіб на особу), які були завезені на територію України до 31 грудня 2020 року, здійснюється за новою формулою, яка: не залежить від вартості транспортного засобу, натомість залежить від віку, об’єму та типу двигуна транспортного засобу», – зазначили у пресслужбі.

Відповідно до документа, спрощена процедура не застосовуватиметься до транспортних засобів, які не відповідають екологічним нормам «ЄВРО-2» та/або мають походження або ввозяться з країни, визнаної державою-агресором.

Як повідомляло Радіо Свобода, у грудні 2019-го Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт про відтермінування штрафних санкцій для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами».

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.