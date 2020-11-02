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02 листопада 2020, Київ 15:03
Новини | Коронавірус

Рада заслухає Степанова щодо ситуації з коронавірусною епідемією

Разумков анонсував виступ Степанова у Раді

Верховна рада 3 листопада заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо ситуації з коронавірусною епідемією в Україні. Про це на погоджувальній раді сказав спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Пропонується після виступів депутатських фракцій та груп. Давайте так: 10 хвилин – виступ, і до 21 хвилини – запитання-відповіді від фракції», – зазначив Разумков.

Cтаном на 2 листопада в Україні виявлено понад 402 тисячі інфікованих, померли 7 375 людей, одужали понад 163 тисячі.

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