Рада заслухає Степанова щодо ситуації з коронавірусною епідемією

Верховна рада 3 листопада заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо ситуації з коронавірусною епідемією в Україні. Про це на погоджувальній раді сказав спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Пропонується після виступів депутатських фракцій та груп. Давайте так: 10 хвилин – виступ, і до 21 хвилини – запитання-відповіді від фракції», – зазначив Разумков.

Cтаном на 2 листопада в Україні виявлено понад 402 тисячі інфікованих, померли 7 375 людей, одужали понад 163 тисячі.