Рада підтримала зміни в законі про політично значущих осіб в першому читанні

Парламент 21 вересня підтримав у першому читанні законопроєкт про зміни в законі «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Як повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, за рішення проголосували 260 парламентарів, двоє утрималися.

Це прокоментував, зокрема, Кабінет міністрів, звернувши увагу на те, що ухвалення проєкту є умовою вступу України до Європейського Союзу та отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду.

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Текст документу, поміж іншого, усуває обмеження для фінансового моніторингу політично значущих осіб в три роки після їх звільнення з посад.

При цьому додатковий фінансовий моніторинг не вживається до публічних діячів, якщо з моменту їх звільнення пройшло більше ніж 12 місяців і їхні фінансові операції та діяльність становили низький ризик протягом цього часу.

«Мінфін продовжить конструктивну співпрацю з народними депутатами по доопрацюванню та розгляду законопроекту у другому читанні», – додає уряд.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити зміни в законопроєкті щодо політично значущих персон. Він назвав це «питанням не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу».