Регіональна стипендіальна програма Радіо Свобода: заявки приймають до 10 жовтня

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода приймає заявки на стипендіальну програму Regional Reporting Fellowships на 2022 рік.

Документи прийматимуть до 10 жовтня 2021 року. Переможців оголосять до 15 листопада.

Метою стипендії є сприяння професійному розвитку журналістів-початківців у країнах «Східного партнерства» ЄС та Західних Балкан на підтримку свободи та незалежності ЗМІ.

Програма базується на місії Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода сприяти незалежній і об’єктивній журналістиці, а також підтримувати демократію і права людини. Програма фінансується за рахунок гранту посольства США в Чеській Республіці.

Переможців програми інтегрують у щоденну роботу бюро, де вони працюватимуть повний робочий день, щоб виробляти контент для всіх журналістських платформ, та братимуть участь у редакційних дискусіях.

Програма триватиме з 3 січня 2022 року до 31 серпня 2022 року. Вона включатиме візит до офісу Радіо Свобода в Празі для додаткового професійного розвитку.

Учасники програми отримуватимуть щомісячну стипендію. У випадку потреби стипендіатам нададуть житло.

Стипендіатами премії ставали Анастасія Магазова, Наталія Патрікєєва, Вікторія Жуган, Ольга Комарова, Михайло Штекель, Юлія Турчинська.