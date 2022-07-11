Радник мера закликає містян залишати Маріуполь, поки є можливість через рух російської техніки

Радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко 11 липня вкотре закликав жителів, які залишаються в місті, за можливості виїздити.

«Дорогі маріупольці, що залишаються в місті в надії на покращення. У вас зберігається не так багато часу, або покинути місто та опинитись в цивілізованих умовах та безпеці», – заявив він.

Поміж інших причин, Андрющенко вказав на те, що пошкоджена інфраструктура міста не дозволить опалювати його взимку. У Маріуполі немає лікарів і можливостей для надання медичної допомоги.

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Також радник мера зазначив, що зараз є можливість виїхати до Запоріжжя:

«Другий тиждень окупанти відкрили канал евакуації в Запоріжжя. Так, вони прикривають власні військові маневри – ви самі бачите колони техніки, що рухається через місто. Але поки є шлях – користуйтесь. Другої нагоди може не бути».

Крім того, Андрющенко застеріг щодо планів окупаційної влади почати примусову мобілізацію в Маріуполі, а також щодо ймовірного контрнаступу українських сил.

«Контрнаступ. Він вже йде на півдні. До того ж зброя наших партнерів дістає вже глибоко в тил ворога. А ви зараз саме тил ворога. Ви бачите, як окупанти розміщують склади, бази та казарми серед ваших будівель. Все це – мішень. А ви – поруч, тому що ви живий щит для росіян. В разі влучання в склад БК страждають квартали поруч від детонації снарядів. Не наражайте себе на небезпеку», – закликав чиновник.

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Почастішали повідомлення про деокупацію півдня України вже найближчим часом. Крім того, в останні дні влада закликає жителів окупованої Херсонщини намагатися виїхати з регіону або ж підготувати укриття на випадок бойових дій.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.