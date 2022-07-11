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Радник мера закликає містян залишати Маріуполь, поки є можливість через рух російської техніки

Поміж інших причин, Петро Андрющенко вказав на те, що пошкоджена інфраструктура міста не дозволить опалювати його взимку

Радник мера окупованого Маріуполя Петро Андрющенко 11 липня вкотре закликав жителів, які залишаються в місті, за можливості виїздити.

«Дорогі маріупольці, що залишаються в місті в надії на покращення. У вас зберігається не так багато часу, або покинути місто та опинитись в цивілізованих умовах та безпеці», – заявив він.

Поміж інших причин, Андрющенко вказав на те, що пошкоджена інфраструктура міста не дозволить опалювати його взимку. У Маріуполі немає лікарів і можливостей для надання медичної допомоги.

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Також радник мера зазначив, що зараз є можливість виїхати до Запоріжжя:

«Другий тиждень окупанти відкрили канал евакуації в Запоріжжя. Так, вони прикривають власні військові маневри – ви самі бачите колони техніки, що рухається через місто. Але поки є шлях – користуйтесь. Другої нагоди може не бути».

Крім того, Андрющенко застеріг щодо планів окупаційної влади почати примусову мобілізацію в Маріуполі, а також щодо ймовірного контрнаступу українських сил.

«Контрнаступ. Він вже йде на півдні. До того ж зброя наших партнерів дістає вже глибоко в тил ворога. А ви зараз саме тил ворога. Ви бачите, як окупанти розміщують склади, бази та казарми серед ваших будівель. Все це – мішень. А ви – поруч, тому що ви живий щит для росіян. В разі влучання в склад БК страждають квартали поруч від детонації снарядів. Не наражайте себе на небезпеку», – закликав чиновник.

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Почастішали повідомлення про деокупацію півдня України вже найближчим часом. Крім того, в останні дні влада закликає жителів окупованої Херсонщини намагатися виїхати з регіону або ж підготувати укриття на випадок бойових дій.

Українські військові також все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині.

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