У Райгородку зруйнована гребля на Сіверському Донці – Донбас Реалії, Схеми

У селищі Райгородок Донецької області зруйновано греблю на Сіверському Донці. Донбас Реалії та Схеми (проєкти Радіо Свобода) порівняли супутникові знімки дамби за 22 та 23 березня – дамба зруйнована.

Раніше 24 березня фото гідроспоруди з’явилися в деяких телеграм-пабліках – без подробиць та без повного відео аерозйомки, яка зафіксувала дамбу у такому стані.





Дамба на Сіверському Донці служить для наповнення каналу «Сіверський Донець-Донбас». Саме там розташований водозабір всього каналу із Сіверського Дінця.





Окупанти багато разів заявляли, що їхня мета – захопити Слов’янськ, щоб отримати цей водозабір – це нібито допоможе дати воду до Донецька. Хоча насправді інфраструктура каналу зруйнована російськими атаками далі за його течією (Донбас Реалії це неодноразово демонстрували, зокрема, і на супутникових знімках. У трубах каналу місцями розташовані російські позиції, а русло – стало лінією оборони).

Дамбу в Райгородку російські військові вже підривали 2022-го після відступу з Лиману, згодом Україна її відбудувала за кошти Міжнародного комітету Червоного хреста.

Дамба наразі розташовується в тилу українського угруповання на Лиманському напрямку.