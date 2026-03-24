«Скеля» заявила про зачистку Міньківки: ключове село на шляху до Краматорська

Українські штурмовики зачистили село Міньківка, яке розташоване на трасі Бахмут – Слов'янськ, повідомив полк «Скеля» у своїх соціальних мережах 24 березня.

За даними полку, це село є ключовим населеним пунктом на трасі, а штурмові дії «зірвали потенційне просування противника і стабілізували ситуацію на напрямку».

На мапі DeepState Міньківка, як і раніше, частково в «червоній», частково в «сірій зонах». Вона лежить за 14 кілометрів від Краматорська навпростець, і за 17 – від Слов'янська.

Армія Росії, згідно з мапою проєкту, активно просувалася там протягом останніх кількох тижнів – як навколо самої Міньковки, так і на північ від траси Бахмут – Слов'янськ – біля Нікіфорівки та Федорівки Другої.

Вранці 24 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що агресор взагалі не атакував на цьому, Краматорському, напрямку протягом минулої доби. 7 штурмів було північніше, на Слов'янському напрямку.

