Ракетний удар по Харкову: кількість загиблих зросла до 12 людей

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього російського ракетного удару по Харкову зросла до 12 людей, повідомляє у фейсбуці управління ДСНС у Харківській області.



«Станом на 15:00 в результаті ракетної атаки рашистів на житлову триповерхівку загинуло 12 мирних мешканців. Всі вони є цивільними. Багато з них похилого віку і з обмеженими можливостями. Жодного військового об'єкту поруч зі зруйнованим будинком немає», – йдеться у повідомленні.

Рятувальні роботи і пошук загиблих у зруйнованому житловому будинку у Салтівському районі Харкова продовжуються.

17 серпня ввечері російські війська атакували Харків, ракета влучила у житловий будинок у Салтівському районі міста. Внаслідок вибуху сталися масштабні руйнації і пожежа на площі 600 кв.м. Рятувальникам вдалось врятувати 4 людини – вони зазнали різної тяжкості травм. Загалом травми отримали 20 людей.

17 серпня повідомлялось про шістьох загиблих та 16 поранених.

Вранці 18 серпня російські війська знову атакували Харків. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському, Салтівському та Слобідському районах міста. В останньому одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку – 2 людини загинули, ще 18 поранені, в тому числі 2 дитини.

Харків та населені пункти області практично щоденно потерпають від російських обстрілів. 7 серпня у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що через російську агресію в області загинули понад 1000 цивільних, із них 50 дітей, поранені – удвічі більше.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.