Ракетний удар по Кременчуку: кількість жертв зросла

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Кременчуку зросла до 11, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Уже 11 загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку. Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ», – написав він у телеграмі.

За його даними, поранені 50 людей.

«21 людину поранено та госпіталізовано. 6 із них – у важкому стані. Окрім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям», – поінформував Дмитро Лунін.

Вдень російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку. Рятувальники гасять пожежу в Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

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Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). До Кременч