Рятувальники розповіли про наслідки нічної атаки армії РФ на Київ

Під час нічної атаки на столицю в ніч проти 16 травня уламки однієї з ракет впали на територію зоопарку, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, ніхто з тварин та працівників не постраждав, загоряння не було.

«Уламком ракети пошкодило зелені насадження, але всі поламані гілки вже прибрали. Зараз із тваринами проводять антистресові заходи», – додав мер Києва, уточнивши, що попри те, що сталося, зоопарк відкриють для відвідувачів о 10:00.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час ракетного удару сталася пожежа в Солом’янському районі.

Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах, кажуть рятувальники.

«У Солом’янському районі сталось падіння уламка, внаслідок чого виникла пожежа. На місці рятувальники встановили, що горить чотири автобуси та гараж загальною площею 200 кв. м. Також сталось руйнування поруч розташованої будівлі на площі 200 кв. м з окремими осередками загоряння загальною площею 20 кв. м. Займання були ліквідовані», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники зазначають, що в решті районів Києва «пошкодження несуттєві» – у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

У ДСНС уточнили, що інформації про потерпілих внаслідок ракетного удару армії РФ по Києву не надходило.

Уночі 16 травня в Україні двічі оголошувалася повітряна тривога. За повідомленнями представників влади, обʼєктом атаки став Київ.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» повідомив, що Київ атакували з усіх напрямків «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами». Він розповів, що російські військові використали бойову авіацію, кораблі у Чорному морі та наземні пускові установки.

Загалом протягом ночі, що минула, для атаки було використано 18 ракет. За словами речника Повітряних сил ЗСУ, відпрацювання ППО було 100% – усі ракети були збиті, каже Ігнат.

Раніше експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що мета російської повітряної кампанії в українському небі змінилася – вона спрямована на «зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі». Фахівці також припускають, що сили РФ намагаються «зберегти обмежені запаси, що залишилися», коли комбінують використання незначної кількості ракет із масовим застосуванням безпілотників.