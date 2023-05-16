Впродовж доби Росія втратила ще 520 військових та три танки – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія вже втратила близько 199 980 своїх військових, за останню добу ‒ 520, повідомляє вранці 16 травня Генеральний штаб Збройних сил України.
У Генштабі також навели дані про втрати РФ військової техніки:
- танків – 3762 (+3 одиниці впродовж останньої доби)
- бойових броньованих машин – 7348 (+12)
- артилерійських систем – 3150 (+13)
- РСЗВ – 562
- засобів ППО – 316
- літаків – 308
- вертольотів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2732 (+12)
- крилатих ракет – 973
- кораблів/катерів – 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6048 (+14)
- спеціальної техніки – 410 (+3)
Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмута та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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