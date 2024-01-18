Росія вивела в Чорне море ще один носій «Калібрів» – ВМС ЗСУ

У Чорному морі Росія тримає чотири кораблі, серед яких – два носії «Калібрів» із загальним залпом до 16 крилатих ракет, повідомили вранці 18 січня Військово-морські сили ЗСУ.

За даними ВМС, в Азовському і Середземному морях перебуває по одному російському кораблю.

Вранці 17 січня повідомлялося про один російський ракетоносій в Чорному морі.

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Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.