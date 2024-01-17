ВМС: Росія тримає в Чорному морі носій ракет із 8 «Калібрами»

У Чорному морі станом на 08:00 17 січня чергують чотири російські кораблі, серед яких – один носій «Калібрів» із загальним залпом до восьми крилатих ракет, повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

За повідомленням, в Азовському і Середземному морях перебуває по одному російському кораблю.

Вранці 15 січня повідомляли, що у Чорному морі чергують 10 російських кораблів, серед яких – один носій крилатих ракет «Калібр». Згодом РФ зменшила своє корабельне угруповання, і 16 січня ВМС України повідомляли про п’ять кораблів РФ.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.

26 грудня внаслідок удару українських сил по порту Феодосії в окупованому Криму, за даними української сторони і британської розвідки, був знищений російський великий десантний корабель «Новочеркаськ».

Після удару по кораблю «Новочеркаськ» міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Він зазначив, що домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів.