Троє військових поранені на Донбасі – штаб

Протягом доби 3 листопада двоє українських військовослужбовців зазнали поранень в зоні проведення Операції об’єднаних сил, заявляють у штабі ООС. Ще один військовий поранений від початку доби 4 листопада.

За даними штабу, напередодні підтримувані Росією бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.

«Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Золотого та Пісків, а по позиціях в районі Невельського ворог стріляв з озброєння БМП. Тричі за минулу добу точилися бойові дії поблизу Красногорівки, що на Донецькому напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів», – йдеться в заяві штабу.

З початку поточної доби зафіксовано три обстріли: в районах Авдіївки, Гнутового та Новотошківського.

Зі свого боку бойовики незаконного збройного угруповання «ДНР» стверджують, що ЗСУ за минулу добу 16 разів порушили режим припинення тиші, загалом випустивши по окупованих територіях 20 боєприпасів.

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В аналогічному угрупованні «ЛНР» вранці 4 листопада заявляють про один обстріл з боку українських військових.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 3 листопада (карта)

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.