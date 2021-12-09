«Побажав наснаги і перемог» – Разумков розповів, що після своєї відставки зустрічався з Андрієм Богданом

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков та ексголова Офісу президента Зеленського Андрій Богдан зустрічалися після відставки Разумкова з посади спікера. Про це сам Разумков розповів в інтервʼю Радіо Свобода. За його словами, зустріч відбулася у день народження Андрія Богдана (3 грудня – ред.). Разумков уточнив, що на самому святкуванні дня народження Богдана він не був, а просто бачив його в цей день. На запитання, про що вони говорили, Разумков сказав, що розмова обмежилася привітаннями.

«Коли ви вітаєте людину з днем народження, ви про що говорите? Бажаєте успіхів, наснаги, перемог, досягнень. Все», – сказав Разумков.

На запитання, чи обговорював Разумков із Богданом майбутні політичні плани, Разумков відповів: «Про майбутні політичні плани не говорили».

На запитання, чи можливий політичний союз Богдана і Разумкова, ексспікер сказав, що наразі він «не планує обʼєднання ні з ким».

І Дмитро Разумков, і Андрій Богдан брали активну участь у президентській передвиборчій кампанії Володимира Зеленського. Після перемоги Зеленського на виборах президента Богдан став головою офісу президента, а Разумков спочатку очолив партію «Слуга народу», а після парламентських виборів отримав посаду голови Верховної Ради.

11 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Серед причин такого рішення ЗМІ називали конфлікт між Богданом та теперішнім головою офісу Андрієм Єрмаком, який виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента. Сам Богдан наявність такого конфлікту заперечував.

7 жовтня 2021 року Верховна Рада ухвалила рішення про відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. Основною причиною відставки, політичні оглядачі називають конфлікт Разумкова і Зеленського. Кульмінацією цього конфлікту став «законопроєкт про олігархів», який Разумков відправив на розгляд до Венеційської комісії.