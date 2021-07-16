Суперечку в «Голосі» щодо звільнення Железняка вирішить регламентний комітет Ради – Разумков

Регламентний комітет Верховної Ради отримав звернення від двох груп народних депутатів фракції «Голос», повідомив на брифінгу 16 липня голова парламенту Дмитро Разумков.

Про це він розповів, відповідаючи на питання щодо протилежних заяв представників фракції про нібито звільнення її голови Ярослава Железняка.

«Якщо ми говоримо про фракцію «Голос, дійсно, і від однієї частини, і від другої частини народних депутатів, які входять в цю фракцію, надійшли протилежні позиції щодо того засідання, яке відбулося або не відбулося. Згідно з положенням, там є колізія – це моя особиста думка. Але для того, щоб бути максимально об’єктивним, обидва ці звернення спрямовані до регламентного комітету», – сказав Разумков.

Він висловив думку, що комітет дасть висновок, заслухавши обидві сторони.

Читайте також: Рішення «давно назріло»: Стефанишина про заяву щодо звільнення голови фракції «Голос»

«Питань до якісної, професійної та неупередженої роботи регламентного комітету немає ані в мене, ані в колег, тому, я думаю, що це якраз буде таким базисом, на якому ми зможемо далі рухатися і, сподіваюся, вирішимо це питання», – додав голова Верховної Ради.

Група народних депутатів, які належали до неформальної внутрішньофракційної опозиції «Голосу» під назвою «Справедливість», 12 липня заявили, що фракція звільнила Ярослава Железняка з посади голови фракції.

Сам Железняк, втім, стверджує, що кількості голосів для його звільнення замало голосів. Таку ж позицію озвучила офіційна пресслужба партії «Голос».