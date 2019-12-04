Нижня палата Конгресу США схвалила резолюцію проти повернення Росії у G7

Палата представників Конгресу США 3 грудня ухвалила резолюцію із закликом не допустити повернення Росії до «Групи семи».

Документ підтримали 339 конгресменів, проти проголосував 71 представник Республіканської партії.

Конгресмени закликали всіх лідерів G7 виступити проти повернення Росії, поки вона не припинить окупації суверенної території України, зокрема Криму, та не припинить нападки на інші демократичні країни.

Президент США Дональд Трамп неодноразово пропонував запросити Росію до G7. Європейський союз виступає проти будь-якого запрошення Росії повернутися до переговорів у рамках нинішньої «Групи семи» провідних держав світу (Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції і Японії) без виконання нею певних умов. Із «Групи восьми» Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.