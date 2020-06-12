У Києві неможливе відкриття ресторанів – Степанов

У Києві неможливе відкриття ресторанів, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Виходячи із сьогоднішньої епідеміологічної ситуації в Києві, перехід в етап, де є відкриття ресторанів, неможливий. Тому що основний показник – показник інцидентності – тобто кількість захворілих за останні сім днів… Він зростає, він перевищує допустимі норми, які були встановлені постановою уряду», – сказав Степанов.

З 5 червня уряд послабив карантинні обмеження, зокрема дозволив закладам громадського харчування приймати клієнтів у приміщеннях за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Станом на 11 червня у Києві інцидентність була на рівні 15,54 на 100 тисяч населення. Норма встановлена на рівні 12 на 100 тисяч населення.