Резніков назвав два основних виклики для українського ВПК

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав два основних виклики для українського військово-промислового комплексу.



«Для нашого ВПК є два основних виклики. По-перше, це налагодження ремонту і обслуговування цих складних систем…Друге – це розвиток системи нових технологій на полі бою таких як безпілотники. При чому безпілотники не лише ті, що в повітрі, а й ті, що у воді і під водою, і по землі..Тому сьогодні ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засоби контрборотьби з ворожими безпілотниками. Це серйозний виклик для виробників», – розповів він під час брифінгу.



За його словами, аби забезпечити можливість ремонту різних видів озброєння – артилерійських систем, броньованої техніки, мінометів та стрілецької зброї – готується трьохрівнева система відновлення.



«Сьогодні ми готуємо трьохрівневу систему відновлення та ремонту. Перше – найпростіший ремонт має відбуватися у військових частинах, підрозділах на полі бою, а для цього вони мають бути забезпеченими необхідними запчастинами, обладнанням і технічними документами. Другий рівень – в Україні ремонт середньої складності на українських підприємствах. І надто складний ремонт – за межами України на підприємствах наших партнерів. Наприклад, Чехії, Польщі», – розповів міністр.

У жовтні президент Франції заявив, що його країна надасть Україні радари та системи ППО найближчими тижнями, в тому числі щоб допомогти протистояти атакам безпілотників, запущених Росією.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які були використані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах у жовтні.

В Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. 20 жовтня ЄС і Велика Британія запровадили санкції проти виробника дронів-камікадзе – компанії Shahed Aviation Industries – і трьох іранських військових чиновників.