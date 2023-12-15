РФ: закритий з лютого 2022 року аеропорт Краснодара прийняв технічний рейс

Аеропорт російського міста Краснодар 15 грудня прийняв цивільний літак уперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Літак авіакомпанії «Азімут» здійснив посадку в Краснодарі, виконавши технічний рейс, який передує відкриттю аеропорту для обслуговування регулярних польотів, повідомляє «Інтерфакс».

Літак Sukhoi Superjet 100 прилетів із Мінеральних Вод. Пасажирів на борту не було. Раніше в адміністрації Краснодарського краю заявили, що аеропорт Краснодара може поновити роботу після тестового рейсу 15 грудня.

Очікувалося також, що 15 грудня аеропорт Краснодара прийме ще один технічний рейс – із московського аеропорту Внуково.

Першим про можливий запуск роботи аеропорту на Кубані 13 грудня заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

Аеропорт у Краснодарі закрили 24 лютого 2022 року. Після початку війни проти України цивільне авіасполучення на півдні Росії та в окупованому Криму було припинене, відкритими залишилися лише аеропорти в Сочі, Ставрополі, Волгограді та Мінеральних Водах. Проте краснодарський аеропорт не закрили повністю: у листопаді він, зокрема, прийняв спецрейс премʼєр-міністра Білорусі Романа Головченка.

За даними телеграм-каналу Shot, найближчим часом в аеропорту відкриють міжнародний термінал – стануть доступними рейси до Туреччини, Вірменії та Узбекистану.