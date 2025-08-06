РФ просить Ефіопію про оренду пасажирських літаків

Росія намагається орендувати пасажирські літаки в Ефіопії, включивши до операції роботу екіпажів і технічне обслуговування. Це має допомогти російським перевізникам поповнити парк авіатехніки, його поновлення зупинилося через повномасштабне вторгнення в Україну.

Як повідомляють видання newsaero.info та Ch-aviation (на публікації звернули увагу «Важные истории»), переговори з головою Управління цивільної авіації Ефіопії Йоганнесом Аберою 29 липня провів російський торговельний представник Ярослав Тарасюк.

Москва хоче взяти авіатехніку до так званого мокрого лізингу, він передбачає, що літаки постачаються разом із екіпажами та набором послуг, включно з ремонтом. Крім того, Росія зацікавлена в обслуговуванні літаків на території країни.

Постачання нової авіатехніки до Росії заборонене міжнародними санкціями після початку війни в Україні в 2022 році. Москва купує повітряні судна в обхід санкцій на вторинному ринку. Лізинг санкції поки що не забороняли.

Проте більшість парку ефіопських авіакомпаній також перебуває в лізингу, і на переуступлення техніки їм потрібно буде отримувати дозвіл у власників. Крім того, ефіопським перевізникам не вистачає літаків і для власних потреб, зазначає місцева преса.