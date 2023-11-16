У Росії колишній командувач 6-ї армії ВПС і ППО знайдений мертвим

У російському місті Мінеральні Води виявлено тіла колишнього командувача Шостої армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Володимира Свиридова та його дружини Тетяни. Вони були знайдені у власному будинку у селищі Анджієвський. Слідчі припускають, що смерть була ненасильницькою, твердять джерела російських ЗМІ.

68-річний генерал-лейтенант закінчив Ставропольське вище військове авіаційне училище, Військово-повітряну академію, Військову академію Генерального штабу, був льотчиком, командиром ланки, ескадрильї. Служив у Далекосхідному військовому окрузі, у Групі радянських військ у східній Німеччині, на Північному Кавказі. 6-ту армію він очолював до 2009 року.

Військовослужбовці підрозділів, що входять до армії, беруть участь у війні в Україні. Свиридов її публічно не коментував, про його участь у збройному конфлікті у жодному вигляді не повідомлялося. Розслідування того, що сталося, проводить ФСБ, пише газета «Коммерсант». Видання називає однією з версій слідства витік чадного газу.