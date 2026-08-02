Компанії та державні установи РФ шукають експертів з військового обліку

Російські компанії та державні установи активно шукають фахівців з військового обліку. На сайті HeadHunter зараз розміщені понад 2,5 тисячі вакансій для фахівців із навичками військового та мобілізаційного обліку та бронювання персоналу. З них майже 1,3 тисячі оголошень було опубліковано за останній тиждень, звернуло увагу видання «Агентство».

У Москві таких вакансій за тиждень з’явилося не менш як 350, тижнем раніше нових оголошень було трохи більше ніж 70.

Протягом трьох місяців після початку мобілізації в Росії у вересні 2022 року на HeadHunter було розміщено близько 500 вакансій для таких експертів.

Правозахисники назвали кілька можливих причин, чому виник великий попит на фахівців із мобілізаційного обліку. На думку адвокатів із команди Калоя Ахільгова з військового права, це пов’язано із запровадженням штрафів та збільшенням навантаження на роботодавців із контролю військового обліку.

Юрист «Школи призовника» Тимофій Васькін вважає, що пов’язані з державою структури і компанії знають про наближення мобілізації або чекають її. У проєкті «Ідіть лісом» припустили, що оголошення з такими вакансіями – це новий спосіб вербування на війну.

У липні телеграм-канал «Говорить НеМосква» писав, що на «Авіто» масово стали з’являтися вакансії охоронців, кур’єрів, слюсарів, монтажників, електриків та зварювальників із зарплатами у кілька сотень тисяч рублів та обов’язковим підписанням контракту з російською армією.

Представники російської влади відкидають можливість оголошення нової мобілізації, про можливість якої останнім часом знову говорять експерти, а також представники України.