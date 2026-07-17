У РФ за «фейки про армію» затримали блогера Ремесла. Раніше він був відомий доносами на опозицію

Блогера Іллю Ремесла затримали в Санкт-Петербурзі за звинуваченням у поширенні так званих фейків про російську армію, повідомило 17 липня державне агентство ТАСС із посиланням на правоохоронні органи.

Адвокат Сергій Бадашмин підтвердив, що Ремесло затриманий і буде доставлений до Москви для обрання щодо нього запобіжного заходу.

Що конкретно стало приводом для кримінальної справи – поки що не відомо. Навесні Ремесло, блогер і юрист, який раніше здобув популярність як прихильник російської влади, писав доноси на опозиціонерів, включно з Олексієм Навальним, опублікував кілька постів із різкою критикою президента Володимира Путіна та війни проти України. Після цього його на місяць було госпіталізовано до психіатричної клініки.

«Ситуація стрімко погіршується для Путіна, у гру вступила енергокриза, якої не було на момент моїх передбачень. Посилюються й міжелітні конфлікти. Все йде до ситуації, коли навіть невеликий поштовх може призвести до того, щоб Путін втратив владу», – писав Ремесло у своєму телеграм-каналі напередодні. Поки що немає його коментарів щодо затримання.