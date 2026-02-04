Служби безпеки у Європі підозрюють російські космічні апарати в радіоелектронній розвідці – FT

Європейські служби безпеки підозрюють російські космічні апарати «Луч-1» та «Луч-2» у веденні радіоелектронної розвідки та перехопленні комунікації кількох супутників, які обслуговують Європу, пише Financial Times із посиланням на представників збройних сил.

Протягом кількох років військові та цивільні космічні агенції Заходу відстежували діяльність російських апаратів, які здійснювали «неодноразові підозрілі маневри» на орбіті. Обидва прилади, як кажуть співрозмовники FT, небезпечно зближувалися з найважливішими європейськими супутниками, які обслуговують весь континент, включно з Великою Британією, а також значні частини Африки та Близького Сходу.

Російські апарати, згідно з орбітальними даними та наземними спостереженнями, затримувалися поблизу європейських «на тижні», пише FT. З моменту запуску 2023 року «Луч-2» наблизився до 17 європейських супутників.

Співрозмовники FT побоюються, що ці маневри можуть дозволити Москві маніпулювати траєкторіями супутників або навіть спровокувати їхнє зіткнення. «Обидва [російські] супутники підозрюються у веденні радіоелектронної розвідки», – сказав голова космічного командування збройних сил Німеччини Міхаель Траут.

Високопосадовець європейської розвідки в розмові з журналістами висловив занепокоєння тим, що конфіденційна інформація, зокрема команди управління супутниками, не зашифрована, оскільки більшість із них запущені багато років тому без сучасних систем шифрування.

Супутники, до яких наближалися «Луч-1» та «Луч-2», переважно використовуються в цивільних цілях (наприклад, для супутникового ТБ), але передають і деякі урядові чи військові повідомлення.

Хоча самі російські апарати навряд чи можуть заглушити або знищити супутники, вони, ймовірно, надали Москві великі обсяги даних про те, як такі системи можуть бути виведені з ладу, пише FT.



