Щонайменше 60 російських строковиків загинули на Курщині під час наступу ЗСУ – ЗМІ

Улітку та восени 2024 року загинули як щонайменше 60 російських строковиків під час наступу ЗСУ в Курській області, пише видання «Важные истории» з посиланням на повідомлення ЗМІ, публікації родичів у соцмережах та реєстр спадкових справ.

Майже половина із них загинула впродовж перших семи днів після початку наступу ЗСУ 6 серпня 2024 року. За вересень, за підрахунками видання, загинули ще щонайменше 20 строковиків.

Середній вік загиблих у цій групі – близько 20 років. Загинули призовники з 34 російських регіонів, у тому числі по п’ять – із Краснодарського та Красноярського країв, чотири – з Алтайського краю, по троє – з Ямало-Ненецького автономного округу, Комі, Бурятії та Дагестану.

За даними видання «Важные истории», ще понад 60 строковиків можуть вважатися зниклими безвісти в Курській області.

На початку серпня 2024 року російська служба Бі-Бі-Сі писала, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загинули щонайменше 159 російських солдатів-строковиків. Журналісти зазначали, що реальна кількість загиблих строковиків «напевно вища», ніж вони змогли встановити за відкритими даними.



