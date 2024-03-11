РФ має окремі методичні матеріали для «перевиховання» українських дітей – розслідування

Російська влада створює систему «перевиховання» та цифрового контролю над дітьми, вивезеними з України до Росії після початку повномасштабної війни. Про це йдеться у розслідуванні видання «Медуза», яке вивчило документи російського міністерства освіти та анонімно поговорило з чиновниками відомства.

Документи та чиновники підтверджують, що йдеться про програму індоктринації українських дітей, яким говорять, що вони вже не повернуться на батьківщину. При цьому чиновники побоюються, що українські діти збережуть негативне ставлення до Росії і в майбутньому виступлять проти російської влади.

Саме масове вивезення дітей, яке українська влада називає депортацією, стало причиною для оголошення Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової.

У документах Міносвіти, зокрема, йдеться, що перед російськими вчителями стоїть завдання «переорієнтації та становлення російської ідентичності підростаючого покоління» окупованих територій України, зокрема їхнього виховання на основі російських «духовно-моральних цінностей» та позбавлення «деструктивної ідеології». Про цю «ідеологію», зокрема, йдеться в методичці під назвою «Профілактика конфліктів, проявів екстремізму і тероризму в полікультурному освітньому середовищі» і в словнику, що додається до неї, де наведено слова та висловлювання, які можуть використовувати українські діти і які російська влада вважає проявом націоналістичної ідеології, у тому числі привітання «Слава Україні» та негативні оцінки Росії та росіян.

В іншому посібнику під назвою «Супровід підлітків, які прибули із зон ведення бойових дій» вказано, що такі діти можуть виявляти «протест», «примхливість», «недовіру до дорослих» і взагалі не дивитися на події «очима нейтрального спостерігача». У методичці говориться: якщо батьки дитини загинули чи зникли безвісти, то педагог має прямо розповісти дитині про їхню смерть і дати «пережити емоцію». Причину переселення дітей із України слід пояснювати «ускладненням геополітичної обстановки».

За час навчання у школі у дитини має сформуватися «російська ідентичність», ідеться в документах. Школяр має отримати «почуття гордості за свою країну, патріотизм, почуття приналежності до країни». Якою саме державою належить пишатися, в рекомендаціях не уточнюється.

Кілька вчителів, з якими поговорила «Медуза», зазначають, що на практиці ці методички використовуються далеко не завжди. За словами одного зі співробітників Міносвіти, співробітники обговорюють між собою, що українські діти – потенційні терористи. «Ми ж не дебіли – і розуміємо, що Росія не приходила до України «з миром і добром». І що діти, яких звідти вивезли у вороже середовище, можуть почати протидіяти», – сказав співрозмовник.

«Медуза» також вивчила звіти Міносвіти «з виявлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків» за три квартали 2023 року і, як стверджує, виявила свідчення всиновлення дітей із окупованих українських територій, – за документами, йдеться про щонайменше десятки дітей. Львова-Бєлова раніше заявляла, що росіяни не можуть усиновити дитину з цих територій, лише взяти її під опіку.

За даними України, за час війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.