Лубінець повідомив про повернення 11 українських дітей з окупованих територій і РФ

Додому з окупованих територій і території Росії вдалося повернути 11 українських дітей, повідомив 20 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, серед повернутих дітей – шестеро дівчаток, зокрема рідні дворічні сестри-двійнята, а також п’ятеро хлопчиків, найменшій повернутій дитині – 2 роки, найстаршій – 16 років.

Двох дітей зустрічали з каретою «швидкої», оскільки одна дитина «зовсім не може пересуватися», написав Лубінець у фейсбуці.

«Українців вдалося повернути з ТОТ і РФ за посередництва Держави Катар і за підтримки ЮНІСЕФ, а також сприяння у роботі Державної прикордонної служби… Спільно з нашою командою дітей зустрічав посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі», – зазначив омбудсмен.

«На жаль, доля дітей трагічна: вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування і поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизувала і навіть знайшла їм «опікунів», – додав він.

Напередодні про повернення родичам 11 дітей, викрадених із окупованих територій України, заявляла російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня 2023 року видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна і Марії Львової-Бєлової, їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували близько 20 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Українські правозахисники наполягають, що дітей, силоміць переміщених із України, «сотні тисяч».

Повернути в Україну, за даними влади, поки що вдалося близько пів тисячі дітей.