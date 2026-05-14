У РФ вже склали понад 60 протоколів за «сатанізм»

У Росії складено понад 60 протоколів за звинуваченням у демонстрації екстремістської символіки, що належить до так званого «Міжнародного руху сатанізму», якого не існує. Відомо також про одну кримінальну справу, за якою вже ухвалили вирок, пише видання «Новая газета Европа».

51 із 66 протоколів склали через публікації картинок, фотографій, аудіо- та відеозаписів у соцмережах. Покарання зазвичай є штрафом чи арештом на кілька діб.

Видання наводить приклад однієї з таких справ. У грудні 2025 року суд в Астрахані призначив три доби арешту місцевому жителю, який опублікував у мережі «Однокласники» зображення пентаграми з підписом «Комунізм і сатанізм – різниці немає».

Ще дев’ять протоколів склали за демонстрацію символіки, яку влада визнала екстремістами, у публічних місцях, п’ять – за продаж речей із сатанинською атрибутикою, а один – за «вчинення ритуалу».

Як пише «Новая газета Европа», у 45 протоколах суди прирівнювали до сатанинської символіки зображення пентаграм. Щонайменше в 51 випадку фігурантам справ виписували штрафи від 1000 до 2000 рублів, ще в чотирьох – від 3000 до 5000. Шістьом призначили адміністративні арешти на строк від трьох до 14 діб, одному – обов’язкові роботи.

У квітні стало відомо про перший вирок у кримінальній справі про демонстрацію екстремістської символіки у зв’язку зі звинуваченням у пропаганді сатанізму – жителеві Воронежа призначили рік виправних робіт за публікацію фотографії Адольфа Гітлера та селфі у шапці та худі з пентаграмою.

Найчастіше карають у справах про «пропаганду сатанізму» в Краснодарському краї, щонайменше сім таких справ розглянув Єйський міський суд.